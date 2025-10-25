الرياض تستضيف قمة التميز العالمية في العلوم الطبية الشرعية (GFEX 2025)

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تتواصل التحضيرات لانطلاق القمة العالمية للتميّز في العلوم الطبية الشرعية (GFEX 2025) في العاصمة الرياض، برعاية من وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وتنظيم مركز الخدمات الطبية الشرعية، خلال الفترة 27 – 29 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع ملتقى الصحة العالمي.

القمة تعد حدثًا علميًا استثنائيًا يجمع بين المؤتمر السعودي الرابع للعلوم الطبية الشرعية (2025 SCFMS) والمؤتمر الدولي السادس في علم السموم والصيدلة (KSAPT 2025)، وتوحد الجهود البحثية والعلمية في مجالات العلوم الطبية الشرعية وعلوم الإدلة الجنائية والعدالة والصحة العامة.

يبحث المؤتمر الدولي في علم السموم والصيدلة في “المخدرات المستجدة” وأساليب الكشف عنها والتعامل مع آثارها، كما يركز المؤتمر السعودي على تعزيز التعاون وتحسين الممارسات في العلوم الطبية الشرعية.

القمة ستشهد إطلاق جوائز عالمية متخصصة في مجالات الطب الشرعي وعلوم الإدلة الجنائية والسموم والصيدلة، بالإضافة إلى مسابقات علمية تعزز التعاون العلمي وتبادل الخبرات.

بهذا، تعزز القمة التبادل العلمي والتقنيات الحديثة في مجالات العلوم الطبية الشرعية وتعزز دور البحث العلمي في تحسين الصحة العامة والعدالة.