«جسور الإعلام» تعزز حضور المنتدى السعودي للإعلام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت مبادرة «جسور الإعلام» في فعاليات مؤتمر FIPP World Media Congress 2025، أحد أبرز التجمعات العالمية في مجالات صناعة المحتوى والإعلام والنشر، والمقام هذا العام في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن جهود المنتدى السعودي للإعلام لتعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الاستراتيجية في صناعة الإعلام.

وتأتي هذه المشاركة في إطار سعي المنتدى إلى مد جسور التواصل مع كبرى المؤسسات الإعلامية وخبراء الصحافة حول العالم، واستكشاف فرص التعاون في مجالات الابتكار، والتحول الرقمي، وتطوير المحتوى الإعلامي، بما يسهم في تعزيز الحضور السعودي في المشهد الإعلامي الدولي.

وتعد FIPP من أبرز المنظمات العالمية المتخصصة في صناعة المحتوى والإعلام والنشر، وتضم في عضويتها مئات المؤسسات الإعلامية من مختلف دول العالم، وتعمل على تمكين قطاع الإعلام من خلال التدريب، وتبادل المعرفة، وبناء الشراكات الدولية، إلى جانب دورها في تعزيز التحول الرقمي وتطوير الممارسات الإعلامية العالمية.

وأكد المنتدى السعودي للإعلام أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهوده المستمرة لترسيخ مكانة المملكة في صناعة الإعلام عالميا، من خلال بناء تحالفات استراتيجية مع المؤسسات الدولية الكبرى، ودعم الريادة والابتكار الإعلامي، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تمكين الصناعات الإبداعية والإعلامية وتوسيع نطاق التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.