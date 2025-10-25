شكرا لقرائتكم خبر «تنظيم الإعلام» تستعرض جهودها في تمكين صناعة الأفلام بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في منتدى الأفلام السعودي 2025، الذي يستمر حتى 25 أكتوبر في مدينة الرياض، مستعرضة جهودها في تنظيم وتمكين قطاع الأفلام والمسلسلات في المملكة، وتعزيز بيئة إعلامية تدعم الإبداع الوطني وتواكب التطورات العالمية في الصناعة السينمائية.

وتقدم الهيئة عبر جناحها في المنتدى عرضا يتناول آليات فسح الأفلام والمسلسلات ومعايير التصنيف العمري المعتمدة في المملكة، التي تمكن الجمهور والعائلات من اختيار المحتوى المناسب لكل فئة عمرية، إضافة إلى جهودها في تمكين صناعة الأفلام في المملكة.

كما أعلنت الهيئة عن مؤشرات حديثة لنمو القطاع، حيث تم خلال 2025 فسح وتصنيف أكثر من 350 فيلما، منها 70 فيلما سعوديا، فيما تجاوز إجمالي ما تم فسحه وتصنيفه منذ 2018 أكثر من 3000 فيلم، بينها أكثر من 180 فيلما سعوديا، في تأكيدٍ للدور المحوري للهيئة في دعم الإنتاج المحلي وتمكين وصوله إلى الجمهور.

ويعد المنتدى منصة تجمع صناع الأفلام والجهات المعنية بتطوير القطاع، ويهدف إلى إبراز الدور الثقافي والاقتصادي لصناعة الأفلام، من خلال جلسات وورش عمل متخصصة ومعرض يضم شركات محلية وعالمية وجهات حكومية معنية بالقطاع.