رئيس هيئة الأفلام: فكرة منتدى الأفلام السعودي جاءت نتيجة لما يشهده القطاع من قفزات كبيرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبدالله بن ناصر القحطاني، أن فكرة منتدى الأفلام السعودي جاءت نتيجة لما يشهده قطاع الأفلام في المملكة من قفزات كبيرة، وكان من الضروري إيجاد منصة تجمع صناع الأفلام، وصناع القرار، والجهات التشريعية، إلى جانب الجهات المعنية بتدريب المبدعين، وبحث الفرص الممكنة، والتحديات القائمة.

وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام في تصريح لـ(واس) على هامش فعاليات منتدى الأفلام السعودي المقام حاليا في الرياض تحت شعار «لقاء يغير المشهد»، عن تطور «شباك التذاكر» في المملكة أنه انتقل منذ 2018 من عدم وجود صالات سينما إلى بيع 90 مليون تذكرة حتى اليوم، بإيرادات قاربت 5 مليارات ريال.

وأضاف أنه عند مقارنة الأعوام الخمسة الماضية، فقد بلغت مبيعات التذاكر في 2020 نحو 6 ملايين تذكرة، فيما وصلت بنهاية 2024 إلى نحو 17 مليون تذكرة، لترتفع الإيرادات من 445 مليون ريال بنسبة زيادة بلغت نحو 90% لتصل إلى ما يقارب 845 مليون ريال في نهاية 2024.

وأشار إلى أن المنتدى في نسخته لهذا العام يتميز بحجم أكبر وبرنامج أثرى، من خلال مشاركة أكثر من 135 عارضا وجناحا من 35 دولة، إضافة إلى أكثر من 60 متحدثا من خبراء سلسلة القيمة، وتنظيم ما يقارب 50 ورشة عمل ملهمة، إلى جانب الحقوق والملكية الفكرية، والذكاء الاصطناعي، وتحديات التوزيع، والإنتاج، وخدمات ما بعد البيع، والتطوير، والتأمين، والتمويل، مبينا أن النسخة الثالثة من المنتدى تؤكد ريادة المملكة في مشهد صناعة السينما بالشرق الأوسط.

ونوه بأن الفيلم السعودي لم يكن غائبا عن هذا المشهد، حيث تجاوزت مبيعات الأفلام السعودية 120 مليون ريال مقارنة بـ13 مليون ريال في 2020، مما يعزز الثقة الكبيرة التي يحظى بها السوق السعودي، في ظل دعم رؤية المملكة 2030 للثقافة بصفتها إحدى ركائزها الاستراتيجية، علاوة على دور هيئة الأفلام في ربط المستثمرين بصانع الفيلم السعودي.