الجناح المصري يلفت أنظار الزوار في مهرجان ليالي سهيل 2025 بالمشغولات اليدوية والتراث المصري الأصيل

بيروت - نادين الأحمد - استقطب مهرجان ليالي سهيل 2025 بمحافظة رفحاء أنظار الزوار من مختلف أنحاء المملكة وخارجها، بعدما قدّم تجربة ثقافية غنية تمزج بين التراث العربي والفنون الأصيلة في أجواءٍ احتفالية عكست روح التبادل الثقافي بين الشعوب.

وشهد المهرجان حضورًا لافتًا من عدد من البازارات العربية، من بينها الجناح المصري الذي قدّم مجموعة فريدة من المشغولات اليدوية والأعمال الفنية والتراثية التي أبرزت جمال الحرف المصرية القديمة وأصالة صانعيها. كما شارك بازار العراق وبازار اليمن بعروض متنوعة من المنتجات التراثية التي تعكس عمق الهوية الثقافية لكل بلد.

وحظيت هذه الأجنحة بإقبال واسع من الزوار الذين تفاعلوا مع المعروضات الفنية والحرفية واستمتعوا بالأجواء الثقافية النابضة بالحياة، ما أسهم في تعزيز البعدين الثقافي والاقتصادي للمهرجان، وترسيخ مكانته كإحدى أبرز الفعاليات السياحية والثقافية في منطقة الحدود الشمالية.

ويواصل مهرجان ليالي سهيل نجاحه في جمع مختلف الثقافات العربية تحت مظلة واحدة، ليقدّم للزوار رحلة فريدة في عالم التراث والفن والإبداع، في إطار الدعم الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية للفعاليات التي تُبرز التنوع الثقافي وتعزز التواصل بين الشعوب.