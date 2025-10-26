تابع الان خبر مركز الملك سلمان للإغاثة ينقذ طفلة فلسطينية مصابة بسرطان القولون ويمنحها الأمل في الشفاء حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مبادرة إنسانية جديدة جسّدت قيم الرحمة والعطاء التي تميزت بها المملكة العربية السعودية، حيث تكفّل المركز بعلاج الطفلة الفلسطينية إلين رامي الكيلاني (7 أعوام) من قطاع غزة، بعد إصابتها بمرض سرطان القولون في حالة صحية حرجة تتطلب تدخلاً عاجلاً.

ونظرًا لعدم توافر العلاج المتخصص داخل القطاع، بادر المركز بنقل الطفلة إلى المملكة الأردنية الهاشمية لتلقي الرعاية الطبية في مركز الحسين للسرطان بالعاصمة عمّان. وتخضع “إلين” حاليًا لإشراف فريق طبي متخصص في الأورام لتلقي العلاج اللازم واستعادة عافيتها، في خطوة منحتها وعائلتها الأمل في الشفاء والحياة من جديد.

وأعربت أسرة الطفلة عن بالغ شكرها وتقديرها للمملكة قيادةً وشعبًا على مبادرتها الكريمة، مؤكدين أن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة تمثل طوق نجاة للكثير من المرضى في غزة وتخفف من معاناتهم الإنسانية المستمرة.

ويُنفذ المركز مشروعًا نوعيًا لعلاج مرضى السرطان الفلسطينيين في غزة بالتعاون مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في الأردن، يستفيد منه أكثر من 150 مريضًا بتكلفة تتجاوز 3.6 ملايين دولار أمريكي، ضمن سلسلة من البرامج الإغاثية التي تعكس التزام المملكة بمساندة المتضررين حول العالم.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لدور المملكة الرائد في العمل الإنساني والإغاثي العالمي، وتجسيدًا لرسالتها في دعم الإنسان دون تمييز، ومد يد العون للمحتاجين، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للرحمة والتكافل.