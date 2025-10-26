وصول نائبة رئيس أوغندا إلى الرياض وتُستقبلها نائب أمير المنطقة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وصلت اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض، نائبة رئيس جمهورية أوغندا اللواء معاش جسكا الوبو، للمشاركة في فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة.

استقبلت النائبة الرئيسية في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير جمهورية أوغندا لدى المملكة إسحاق سيبوليمي، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

وتأتي زيارة النائبة الرئيسية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وأوغندا، وتبادل الخبرات والتعاون في مجالات الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

ومن المقرر أن تشارك النائبة الرئيسية في جلسات المؤتمر والفعاليات المصاحبة، وتعقد لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين السعوديين لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

تعكس زيارة النائبة الرئيسية إلى الرياض العلاقات الوثيقة بين السعودية وأوغندا، وتعزز التعاون المشترك في مختلف المجالات لصالح البلدين وشعوبهما.