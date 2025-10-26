حفل زواج العبد الرسول والشريدة بمدينة الأحساء

عدن - ياسمين عبدالعظيم - احتفلت أسرة العبدرب الرسول والشريدة بالأحساء بعقد قران الشاب هاشم بن عبدالله العبدرب الرسول على كريمة داوود سلمان الشريدة في حفل بهيج حضره لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء. وقد انعكست فرحة العائلتين على وجوههم وارتسمت البسمة على شفاههم في هذه المناسبة السعيدة.

تميز الحفل بالأجواء الودية والمحبة التي سادته، حيث تبادل الحضور التهاني والتبريكات للعريس والعروس بهذه المناسبة الفريدة في حياتهما. وتمنى الجميع للزوجين حياة سعيدة ومستقبل مليء بالنجاح والرفاهية.

وقد انتشرت صور من الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبادل الأصدقاء والأحباء التهاني والتبريكات مع العائلتين وعريسهما الجديد هاشم وعروسه الجديدة.

نتمنى للعروسين حياة زوجية سعيدة ومليئة بالمحبة والتفاهم، وألف مبروك لأسرتي العبدرب الرسول والشريدة بهذه الخطوة الجميلة والمهمة في حياتهما.