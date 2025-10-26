زيادة بنسبة 5.5% في صادرات غير النفطية خلال أغسطس 2025 في تقرير الإحصاءات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرتها الشهرية للتجارة الدولية لشهر أغسطس 2025م، والتي كشفت عن ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 5.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وأظهرت النتائج أن نسبة الصادرات السلعية غير البترولية إلى الواردات قد انخفضت إلى 39.1% في أغسطس 2025م.

من جهة أخرى، شكلت مجموعة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” نسبة 25.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 22.7%.

أما على صعيد الواردات، فقد شكلت مجموعة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” 29.8% من إجمالي الواردات بارتفاع قدره 24.7% عن شهر أغسطس 2024م، تلتها مجموعة معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 14.1% مسجلة ارتفاعًا نسبته 6.1%.

وأظهرت النتائج أن الصادرات البترولية ارتفعت بنسبة 7% خلال الفترة نفسها، لترتفع نسبتها من إجمالي الصادرات السلعية من 70.2% في أغسطس 2024م إلى 70.5% في أغسطس 2025م.

وعلى صعيد الميزان التجاري، ارتفع الفائض بنسبة 4.1% مقارنة بشهر أغسطس 2024م، مدفوعًا بارتفاع الواردات بنسبة 7.4%.

وكأكبر شريك تجاري للمملكة، جاءت الصين بنسبة 16.2% من إجمالي الصادرات و26.4% من الواردات، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 11.1% من الصادرات و5.4% من الواردات، ثم الهند بنسبة 9.2% من الصادرات.

وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى أهم 10 دول نحو 67.4% من الإجمالي، فيما استحوذت الواردات من أهم 10 دول على 64.5%.

يذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام كان المنفذ الرئيسي لواردات المملكة، حيث استحوذ على 25.6% من الإجمالي، يليه ميناء جدة الإسلامي بنسبة 21.9%.

وتعتمد إحصاءات التجارة الدولية على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة الطاقة للصادرات البترولية، وتصنف صادرات وواردات المملكة وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها (HS) المعتمد من منظمة الجمارك العالمية.