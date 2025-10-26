أبرز 3 أسباب تسبب الحوادث المرورية في منطقة القصيم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز مسببات الحوادث المرورية في منطقة القصيم خلال عام 2024. وأظهرت الإحصائيات أن استخدام السائق للهاتف المحمول أثناء القيادة، والانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، هي من بين أهم العوامل التي تسببت في وقوع الحوادث.

وفي هذا السياق، أكدت الإدارة العامة للمرور على أهمية الالتزام بقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق، ودعت جميع قائدي المركبات إلى توخي الحذر والانتباه أثناء القيادة، وعدم التشتت بسبب استخدام الجوال أو أي تشتت آخر يؤثر على التركيز أثناء القيادة.

وبهذه الخطوات، تسعى الإدارة العامة للمرور إلى تحقيق أقصى درجات السلامة المرورية على الطرق، وتقليل نسبة الحوادث والإصابات المرورية في منطقة القصيم وجميع مناطق المملكة.