بالفيديو: الرئيس التنفيذي لـ"فيلا المالية" يكشف سر ضعف السيولة في سوق الأسهم السعودية

موقع الخليج 365: قال الرئيس التنفيذي لشركة فيلا المالية، حمد العليان، في مقابلة مع قناة “العربية Business”، إن ضعف السيولة في السوق السعودية يعود بشكل رئيسي إلى خروج سيولة كبيرة نحو وول ستريت.

السماح لغير المقيمين بفتح حسابات استثمارية

وأوضح العليان أن السماح لغير المقيمين بفتح حسابات استثمارية في السعودية سيُسهم في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية.

تحديات أمام البنوك السعودية

وأضاف أن البنوك السعودية تواجه تحديًا في نمو الودائع مقابل ارتفاع الطلب على التمويل، مشيرًا إلى أن شركة سابك للمغذيات استفادت من زيادة الطلب في الهند وإثيوبيا وتوقف عدد من المصانع المنافسة، ما دعم الأسعار والمبيعات.

تعافي قطاع البتروكيماويات

وفي المقابل، وصف العليان نتائج ينساب بأنها مخيبة للآمال نتيجة انخفاض متوسط أسعار البيع رغم تحسن الكفاءة التشغيلية، مؤكدًا أن تعافي قطاع البتروكيماويات مرهون بتحسن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.