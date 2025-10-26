مبادرة مستقبل الاستثمار وهيوماين يوقعان شراكة لتعزيز الريادة العالمية في الذكاء الاصطناعي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توقعت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) وشركة هيوماين، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، شراكة استراتيجية مثيرة قبل انعقاد النسخة التاسعة من مؤتمر FII Institute في الرياض. تعمل “هيوماين” على تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم من خلال مجموعة من المجالات الرئيسية.

ريتشارد أتياس، رئيس اللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي المكلف لمؤسسة FII، أكد أن الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي ستلعب دورًا حاسمًا في التنافسية العالمية المستقبلية. ومن جانبه، أعرب طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة هيوماين، عن اعتقاده بأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يرتكز على الإنسان وأن الشراكة مع FII Institute ستساعد على تسريع الابتكار بطريقة إنسانية.

هذه الشراكة الاستراتيجية تعكس التزام الطرفين بتعزيز التكنولوجيا الإنسانية وتوفير فرص لتمكين الذكاء الاصطناعي من خدمة البشرية بشكل أعمق. ومن المتوقع أن تحدث الإعلانات القادمة في مؤتمر FII9 تغييرات جذرية في مجال الذكاء الاصطناعي وتفتح آفاقًا جديدة لاستخدام التكنولوجيا في خدمة الإنسانية.