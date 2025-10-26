افتتاح أمير الباحة لمتحف الإمارة الثقافي والتاريخي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - دشن سمو أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، متحف الإمارة الثقافي والتاريخي في إمارة المنطقة، وذلك في إطار اهتمامه بالحفاظ على التراث التاريخي والثقافي وتعزيز الهوية الوطنية.

تم تنفيذ هذا المشروع الهام بالتعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف دعم التنمية الثقافية والسياحية في المنطقة. يبرز المتحف مسيرة المنطقة الإدارية والتنموية من خلال مجموعة من المقتنيات والوثائق والصور التاريخية التي توثق تاريخ الإمارة وتعرف الزوار بتراثها العريق وإسهاماتها في بناء النهضة الوطنية.

يعد هذا المشروع إضافة نوعية للبنية الثقافية في منطقة الباحة، ويعكس اهتمام سمو الأمير بالمبادرات التي تسهم في تعزيز حضور الباحة على الخريطة السياحية الثقافية في المملكة، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في حفظ التراث الوطني وتعزيز الاعتزاز بالهوية السعودية.

وقد أشاد سمو الأمير بالجهود المبذولة من الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة الباحة والجهات المشاركة في تنظيم الفعالية، مثمنًا ما قاموا به من جهود مميزة أسهمت في نجاحها وتحقيق أهدافها الثقافية.