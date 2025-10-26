شكرا لقرائتكم خبر المنطقة الشرقية.. وجهة بحرية تزدهر ببدء موسم الخبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد مدن السعودية هذه الأيام نشاطًا سياحيًا ملحوظًا، بالتزامن مع انطلاق برنامج شتاء السعودية 2025، الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة هذا العام تحت شعار "حيّ الشتاء".

وتتألق المنطقة الشرقية كإحدى أبرز الوجهات السياحية في السعودية، حيث تستقبل زوّارها بأجواءٍ معتدلة وفعالياتٍ نوعية تمتد من شواطئ الخبر إلى أسواقها التراثية وحدائقها البحرية.

وتزدهر المنطقة الشرقية خلال هذه الفترة بحراكٍ سياحي متزايد، مدفوعٍ بموقعها الاستراتيجي على ساحل الخليج العربي، وما تزخر به من مرافق حديثة تجمع بين الطابع العصري ودفء الضيافة السعودية. وتشكل الخبر تحديدًا القلب النابض للموسم، حيث تتحوّل واجهتها البحرية إلى لوحةٍ نابضةٍ بالحياة عبر عروضٍ فنيةٍ وثقافيةٍ وترفيهيةٍ تستقطب العائلات والشباب من داخل السعودية وخارجها.

ويأتي موسم الخبر كإحدى أبرز محطات "حيّ الشتاء"، إذ يجمع بين الفعاليات الموسيقية، والتجارب العائلية، والأنشطة البحرية، في مشهدٍ يجسد تنوّع التجربة السياحية السعودية. وتشمل الفعاليات حفلاتٍ موسيقية مميزة أبرزها حفلة رابح صقر في 30 أكتوبر، وحفلة فرقة ميامي الكويتية في 31 أكتوبر، وأمسية شعرية في 14 نوفمبر، لتمنح الزوار مزيجًا من الطرب الخليجي والروح الثقافية الثرية.

كما تحتضن الخبر فعالياتٍ ترفيهية مستمرة مثل “السوق” الذي يمتد من 23 أكتوبر حتى 22 نوفمبر، إضافة إلى “مهرجان نسيم الخبر” المستمرة حتى 31 يناير 2026، حيث تتيح للزوار تجارب متنوعة تجمع بين الأنشطة البحرية والمقاهي المفتوحة والأجواء العائلية على الواجهة البحرية.

وتعكس هذه الفعاليات حجم التطور الذي تشهده المنطقة الشرقية كوجهةٍ شتويةٍ سياحية، إذ تمتاز بتنوّع تضاريسها بين البحر والرمال والواحات الخضراء، إلى جانب بنيتها التحتية المتقدمة التي تضم فنادق ومنتجعات فاخرة ومطاعم راقية تُقدّم تجارب طهو مستوحاة من ثقافاتٍ متعددة.

ومع اقتراب شهر نوفمبر، تتواصل فعاليات الموسم بإيقاعٍ حيوي يعزّز من مكانة الشرقية كوجهةٍ رئيسية في برنامج "حيّ الشتاء"، حيث تمتزج فيها نسمات البحر بصوت الموسيقى وأضواء المهرجانات، لتقدّم مشهدًا متكاملًا يعبّر عن تنوّع التجارب السعودية في أبهى صورها.

وتعكس وجهات برنامج "حيّ الشتاء" هذا العام ما تتمتع به السعودية من تنوّعٍ جغرافيٍ وثقافيٍ ومناخي، إذ يتضمن البرنامج أكثر من 1200 منتج سياحي وما يزيد على 600 عرضٍ خاص، بمشاركة أكثر من 120 شريكٍ من القطاع الخاص، يقدمون من خلالها منتجاتٍ مبتكرة وتجارب نوعية تثري خيارات الزوار، وتؤكد مكانة السعودية ضمن أبرز الوجهات السياحية في العالم.

