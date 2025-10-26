شكرا لقرائتكم خبر والدة الاعلامي احمد الغامدي في ذمه الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
والدة الزميل الاعلامي احمد بن محمد ال جراد الغامدي ابوعزام..
مديرعام العلاقات العامه بمكتب وزير العمل السابق ..
ومدير عام العلاقات العامه بامانه جدة سابقاً
ومدير العلاقات العامه بفرع وزارة الموارد البشريه بمنطقه مكه المكرمه سابقاً ...
ظهر اليوم بجدة بعد معاناة مع المرض ...
ويتقبل العزاء في الفقيدة الغاليه ...
ببلجرشي بمنزل ال جراد بالقريع
او على جوال ابنها احمد
0569459210
نسأل الله تعالى لها بالرحمه والمغغرة وان يسكنها الفردوس الأعلى من الجنه
ويربط على قلوب اهلها ومحبيها بالصبر والسلوان
انا لله وانا اليه راجعوان
كانت هذه تفاصيل خبر والدة الاعلامي احمد الغامدي في ذمه الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.