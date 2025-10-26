شكرا لقرائتكم خبر والدة الاعلامي احمد الغامدي في ذمه الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقلت الى رحمه الله تعالى السيدة / فاطمه بنت احمد الشرفاني الغامدي ...والدة الزميل الاعلامي احمد بن محمد ال جراد الغامدي ابوعزام..مديرعام العلاقات العامه بمكتب وزير العمل السابق ..ومدير عام العلاقات العامه بامانه جدة سابقاًومدير العلاقات العامه بفرع وزارة الموارد البشريه بمنطقه مكه المكرمه سابقاً ...

ظهر اليوم بجدة بعد معاناة مع المرض ...

ويتقبل العزاء في الفقيدة الغاليه ...

ببلجرشي بمنزل ال جراد بالقريع

او على جوال ابنها احمد

0569459210

نسأل الله تعالى لها بالرحمه والمغغرة وان يسكنها الفردوس الأعلى من الجنه

ويربط على قلوب اهلها ومحبيها بالصبر والسلوان

انا لله وانا اليه راجعوان