تكريم وزير التعليم لشركاء مؤسسة تكافل الخيرية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزير التعليم يكرم شركاء مؤسسة تكافل الخيرية في حفل تكريم خاص

قام معالي وزير التعليم، الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، بتكريم شركاء مؤسسة تكافل الخيرية اليوم، في حفل خاص أُقيم لتقدير جهودهم ودعمهم للمشروعات التنموية التي تقوم بها المؤسسة. وشهد الحفل حضور قيادات المؤسسة وممثلي الجهات المكرمة.

وأكد معالي الوزير أهمية الدعم الكبير الذي يحظى به التعليم بشكل عام ومؤسسة تكافل الخيرية بشكل خاص، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يأتي برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

وتقدم معالي الوزير بالشكر والتقدير لشركاء المؤسسة على إسهاماتهم المهمة في تنمية القطاع غير الربحي ودعم دوره في المجتمع من خلال شراكات إنسانية مستدامة.

وتم خلال الحفل تكريم الشركاء على إسهاماتهم النوعية للعام الدراسي الماضي 1446هـ، حيث تم تكريم عدة شركاء من بينهم “شركة سابك” وجمعية كسوة فرح وشركة جرير ومؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية على دعمهم لمشروعات تعليمية مهمة.

وفي ختام الحفل، أعرب الأمين العام لمؤسسة تكافل الخيرية، الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي، عن شكره للقيادة الرشيدة على المتابعة والرعاية الكريمة للمؤسسة، مؤكدًا أهمية هذا الاهتمام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع غير الربحي.

وأخيرًا، أشار الدكتور العقيلي إلى أن الشراكات المجتمعية بين المؤسسة والقطاعين الخاص وغير الربحي تعزز التكافل وتقوي النسيج الاجتماعي، مؤكدًا على أهمية دعم مستقبل شباب الوطن.