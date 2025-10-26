بالفيديو.. وزير الإسكان: اليوم يمكن لمطور في الرياض الحصول على رأس مال من سنغافورة أو لندن في ثوانٍ

موقع الخليج 365: قال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، إن المملكة تسهّل تدفّق العملات المستقرة لتمكين المطوّر العقاري من الحصول على رأس المال من لندن وسنغافورة في ثوانٍ.

وأضاف الوزير، خلال كلمته في القمة العالمية للبروبتك: "تُنشئ المراكز المالية الكبرى في دبي وسنغافورة ونيويورك وزيورخ ولندن أطرًا تنظيمية حولها، مدركةً أنها تقلّل من الاحتكاك، وتعزّز الشفافية، وتتيح التحقّق من كل معاملة آليًا".

وتابع: "بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن هذا التحوّل ذو بُعد استراتيجي يتجاوز الجانب التكنولوجي، فهي تُسهّل تدفّق العملات المستقرة بنفس سرعة تدفّق المعلومات، وتجعل تسوية العقارات فورية، وحسابات الضمان آلية، والاستثمار العابر للحدود أكثر سهولة".

وأضاف: "اليوم يمكن لمطوّر في الرياض الحصول على رأس مال موثوق من سنغافورة أو لندن في ثوانٍ، مع الامتثال الكامل لقوانين البيانات والأنظمة المالية السعودية، ومع كل ريال أو دولار رقمي مدعوم باحتياطات يمكن للجهة التنظيمية الاطلاع عليها وتدقيقها ومراقبتها، وبهذا نفتح الباب لجذب استثمارات أجنبية مباشرة على نطاق واسع".