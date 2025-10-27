معرض التوعية بالأمن السيبراني يحل ضيفًا على مجلس الشورى

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انطلقت اليوم فعاليات “المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني” في مجلس الشورى، بحضور معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، ومعالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد المطيري، وأعضاء مجلس الشورى ومنسوبيه.

الهدف من المعرض هو رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وبناء ثقافة سيبرانية عالية، والإسهام في الحد من المخاطر السيبرانية المتجددة، وتحقيق التكامل المشترك بين الجهات الوطنية في مجال الأمن السيبراني.

ويأتي ذلك تزامنًا مع الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني، الذي يوافق شهر أكتوبر من كل عام.

يضم المعرض الذي ينظّمه مجلس الشورى بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مجموعة من الأجنحة المتنوعة لاستعراض مفاهيم الأمن السيبراني وأهميته على المستوى الوطني، وتسليط الضوء على أبرز السلوكيات التي تسهم في الحماية من المخاطر السيبرانية.

كما يتضمن المعرض استعراض مجموعة من الأدوات والتقنيات الحديثة التي تسهم في رفع مستوى الحماية السيبرانية، واتباع أفضل الممارسات في بيئة العمل للحد من المخاطر التي يشهدها الفضاء السيبراني.