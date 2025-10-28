اخبار السعوديه

أمير الباحة يستعرض دور الجمعيات الأهلية في دعم الإعلام والتراث

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الأمير الدكتور حسام بن سعود يلتقي رؤساء الجمعيات الأهلية في منطقة الباحة

التقى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أميرُ منطقة الباحة بعددًا من رؤساء الجمعيات الأهلية بالمنطقة، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة أدوار الجمعيات الأهلية في تنمية المنطقة ومساهمتها في المجالات الاجتماعية والتنموية.

نوّه سمو أمير المنطقة بالكفاءات الوطنية والمجتمعية التي تستحق الدعم والتمكين وشدد على أهمية دعم تأسيس جمعيات أهلية نوعية تُسهم في تنمية القطاع غير الربحي وتمكين أبناء وبنات المنطقة.

وأكد سمو الأمير حسام بن سعود على أهمية التنسيق المؤسسي بين الجمعيات الأهلية ومجلس الجمعيات بالمنطقة والجهات الحكومية المعنية، بما يعزز مستوى التأثير في محافظات المنطقة ويسهم في تعزيز مكانة العمل الأهلي على المستوى الوطني.

وفي ختام اللقاء، عبّر رؤساء الجمعيات الأهلية عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الباحة على دعمه المستمر واهتمامه بتطوير القطاع غير الربحي وتحفيز المبادرات التي تسهم في تنمية المجتمع.

