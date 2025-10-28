بالفيديو.. استشاري يروي قصة مريض مصاب بالغدد اللمفاوية عاد للحياة بعد أن كان مشلولًا !

موقع الخليج 365: روى استشاري أمراض الدم والجلطات الدكتور عبدالرحمن آل رائزه، قصة مريض مصاب بالغدد اللمفاوية عاد للحياة بعد أن كان مشلولًا.

ضعف في اليدين

وأضاف خلال لقاء مع برنامج "الشارع السعودي" المذاع على قناة "السعودية": أحد المراجعين أصيب بورم من أورام الغداد الينفاوية المسمى هودشكين وكانت شكواه الرئيسية ضعف في اليدين والرجلين ولا يستطيع الحركة ودخل العناية المركزة وما صار يقدر يتنفس وعمل تنفس صناعي وفتحة في الرقبة، جلس أشهر كثير وقلنا خلاص هيستمر بشلل رباعي.

عاد لممارسة حياته

وتابع: وبعد ذلك شفاه الله ورأيته يمشي وهذا يدل على رحمة الله سبحانه و تعالى، مشلول تماما وصار يمشي وهذا خبر مبشر للمصابين بأورام الدم لا تفقد الأمل أبدا.