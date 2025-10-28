شكرا لقرائتكم خبر «جازان للصناعات الأساسية» تطور شبكات الطرق والبنية التحتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية تنفيذ مرحلة جديدة من مشروع تطوير شبكة الطرق الداخلية؛ الهادف إلى رفع كفاءة الربط والخدمات اللوجستية، وتسهيل حركة النقل داخل المدينة، ودعم خطط التوسع المستقبلية، بما يعزز جودة الحياة والتنمية الاقتصادية في المنطقة.

ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال شاملة لتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار، وخدمات الصرف الصحي، وتمديدات الكهرباء، وإنشاء قناة مائية مفتوحة لتصريف المياه، إلى جانب إنشاء أرصفة حديثة، وإنارة متطورة، وسفلتة عالية الجودة تتحمل الظروف المناخية والأحمال المرورية الكثيفة؛ لضمان استمرار كفاءة الطرق على المدى الطويل.

وكان الرئيس التنفيذي للمدينة الدكتور حسين الفاضلي، قد أبرم مؤخرًا عقدًا مع إحدى الشركات الوطنية، لتنفيذ أعمال توريد وتركيب الأرصفة واللوحات الإرشادية في الطرق الرئيسة داخل المدينة.