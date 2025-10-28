شكرا لقرائتكم خبر «وثيقة تاريخية» تبرز اهتمام المملكة بالتوجيه والإرشاد التعليمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرزت دارة الملك عبدالعزيز «وثيقة تاريخية» يعود تاريخها إلى عام 1378هـ، تظهر الاهتمام المبكر في المملكة بتعزيز التوجيه والإرشاد التعليمي في المدارس، بوصفه خطوة أساسية في بناء جيل واع ومؤهل يسهم في نهضة الوطن وتنميته.

وتوضح الوثيقة مخاطبات رسمية بتوجيه الطلاب نحو المدارس الفنية والمتوسطة، بما يتناسب مع ميولهم واستعداداتهم، وبما يضمن تلبية احتياجات سوق العمل آنذاك، وبناء كوادر وطنية تسهم في مجالات التنمية المختلفة.

كما تشير الوثيقة إلى دور المعلم والمرشد التربوي في متابعة الطالب، وتحديد قدراته، والعمل على تهيئته لاختيار المسار التعليمي الأنسب، بما يعزز مشاركته الفاعلة في مسيرة البناء الوطني، وتعكس في الوقت نفسه اهتمام الدولة المبكر بالتخطيط التعليمي، وتنظيم انتقال الطالب بين المراحل الدراسية، وفق أسس ومعايير واضحة.

ويأتي نشر هذه الوثيقة ضمن مبادرة وثائق الدارة، بهدف حفظ الذاكرة الوطنية، وإتاحة المصادر التاريخية التي توثق مسيرة بناء الدولة، وتسليط الضوء على تطور التعليم منذ مرحلة التأسيس، بما ينسجم مع أهداف الدارة الاستراتيجية في رفع مستوى الإتاحة، وتمكين الباحثين والمهتمين من الوصول إلى مصادر موثوقة تعزز الدراسات العلمية والمعرفية.

ويؤكد نشر هذه الوثيقة امتداد الاهتمام السعودي بتطوير الإنسان بوصفه محور البناء والتنمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي جعلت تنمية القدرات البشرية، وتمكين المتعلم من اختيار مساره التعليمي والمهني المناسب جزءا أساسيا من برامج تطوير قطاع التعليم، وصولا إلى بناء جيل مبتكر ومؤهّل للمستقبل.

وتؤكد «الدارة» استمرارها في جمع وصيانة وإتاحة الوثائق التاريخية المرتبطة بتطور مؤسسات الدولة ومساراتها التنموية، عبر خدماتها الالكترونية، ومراكز خدمات المستفيدين، بما يتيح للباحثين الوصول إلى محتوى موثوق يعزز البحث التاريخي الرصين.