شكرا لقرائتكم خبر وزارة الإعلام تشارك في ملتقى الصحة العالمي بمساحة «جسر الإعلام» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك وزارة الإعلام بمساحة «جسر الإعلام»، في ملتقى الصحة العالمي 2025 الذي سيقام خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الحالي بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم، مشكلا نافذة إعلامية للاطلاع على التجارب الصحية الوطنية، وعرض ابتكارات الإعلام في خدمة هذا القطاع.

ويوفر «الجسر» مساحة إبداعية تؤطر التكامل بين قطاعي الإعلام والصحة، وإبراز الدور الحيوي للإعلام في دعم منظومة الصحة ونشر الوعي بين أفراد المجتمع، فضلا عن تقديم الدعم لوسائل الإعلام المحلية والدولية في أعمال تغطية الملتقى.

كما يقدم تجربة تفاعلية مبتكرة تجمع الإعلام والصحة لتروى قصص صحية بمختلف اللغات، كما تتيح للإعلاميين والخبراء الصحيين مساحات للتواصل المباشر، إذ يجمع الملتقى أكثر من 500 متحدث وخبير دولي من أكثر من 25 دولة.

ويتضمن «جسر الإعلام» عدة تفعيلات تقنية تأخذ الزائر في رحلة إبداعية بصرية، حيث تستعرض مساحة «الصحة بعين الإعلام» جهود الإعلام في تسليط الضوء على منجزات منظومة الصحة ودعم المملكة لصحة الإنسان - المواطن والمقيم - ودعمها خارجيا للدول، فيما تبرز مساحة «للصحة دور.. وللتوعية إعلام» دور الإعلام في تعزيز التوعية من خلال استعراض نماذج من حملات إعلامية صحية أثرت على المجتمع، مثل: حملة التبرع بالدم، وحملة أخذ اللقاحات قبل موسم الحج، وغيرها.

كما يبرز «الجسر» قصص النجاح في القطاع الصحي مستعرضا أبرز الابتكارات الوطنية التي حققتها المملكة وتميزت بها، ونقلها الإعلام من خلال القصص والمنتجات الإبداعية الإنسانية المؤثرة.

وفي زاوية «صوت الصحة» قصص واقعية مؤنسنة يعيش معها الزائر، تجربة سمعية مؤثرة تجسد البعد الإنساني للإعلام الصحي.

وتسعى وزارة الإعلام من خلال هذه المشاركة إلى إبراز جهودها في دعم منظومة الصحة الوطنية عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية، وتفعيل الشراكات مع المؤسسات الصحية والإعلامية، إضافة إلى إنتاج محتوى رقمي يعكس مبادرات الصحة الوطنية وقصص النجاح السعودية في مجالات الرعاية والوقاية والتحول الصحي.