المركز الوطني للأرصاد يستعرض سيناريوهات المناخ المستقبلية في مؤتمر ومعرض الحج

- بواسطة أيمن الوشواش - يستعرض المركز الوطني للأرصاد أبرز أنشطته وخدماته في موسمي الحج والعمرة، ودوره في دعم خطط الجاهزية التشغيلية، وضمان سلامة الحجاج والمعتمرين في مواجهة المتغيرات الجوية والظواهر الجوية، وذلك خلال مشاركته في فعاليات «مؤتمر ومعرض الحج» في نسخته الخامسة، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، تحت شعار: من مكة إلى العالم، في مدينة جدة خلال الفترة من 9 - 12 نوفمبر المقبل. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستعرض المركز الوطني للأرصاد أبرز أنشطته وخدماته في موسمي الحج والعمرة، ودوره في دعم خطط الجاهزية التشغيلية، وضمان سلامة الحجاج والمعتمرين في مواجهة المتغيرات الجوية والظواهر الجوية، وذلك خلال مشاركته في فعاليات «مؤتمر ومعرض الحج» في نسخته الخامسة، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، تحت شعار: من مكة إلى العالم، في مدينة جدة خلال الفترة من 9 - 12 نوفمبر المقبل. كما يطرح المركز سيناريوهات المناخ المستقبلية لمواسم الحج، مع تناوله في جلسة حوارية توظيف نتائج الدراسات المناخية في تجويد بيئة المشاعر المقدسة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة فيها؛ بما يسهم في تحقيق تجربة حج آمنة ومستدامة تتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإقامة ورش عمل مصاحبة ومعرض تعريفي يبرز جهود المركز ودوره في خدمة ضيوف الرحمن والجهات المعنية.

