تراجع أسعار النفط بشكل كبير ومفاجئ – جريدة المدينة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تراجعت أسعار النفط اليوم مستمرة في الهبوط، وذلك بعد انخفاضها خلال الجلستين السابقتين، وسط تأثير الضغوط الناجمة عن خطط منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لزيادة الإنتاج. ويأتي ذلك في ظل التفاؤل المحيط بالأسواق بفعل تقدم محتمل في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وفي تفاصيل الأسواق، هبطت العقود الآجلة لخام “برنت” بمقدار أربعة سنتات لتصل إلى 65.58 دولاراً للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس” بتسعة سنتات لتبلغ 61.22 دولاراً.

ومن المتوقع أن تستمر تلك الاتجاهات السلبية في أسعار النفط خلال الفترة القادمة، بناءً على التوترات الجارية في الأسواق وعدم اليقين الذي يحيط بالعديد من العوامل الاقتصادية العالمية. وسيكون على المستثمرين متابعة التطورات القادمة بعناية لاتخاذ القرارات المناسبة في ظل هذه الظروف التي تشهدها أسواق النفط العالمية.