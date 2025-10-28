رياح نشطة تثير الأتربة والغبار في 4 مناطق اليوم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توقع المركز الوطني للأرصاد تأثير الرياح النشطة على المناطق الشرقية من مكة والمدينة، وأجزاء من حائل والرياض، مع احتمال تكون الضباب في المناطق الجنوبية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح على البحر الأحمر تتجه نحو الشمال الغربي والشمالي في الأجزاء الشمالية والوسطى، وتتحول إلى الشمال الشرقي والجنوب الشرقي في الأجزاء الجنوبية مع سرعة 15-30 كم/ساعة، وتصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب. ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف باتجاه المضيق، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة.

أما حركة الرياح على الخليج العربي، فتكون شمال الغربية إلى الشمالية في الأجزاء الشمالية والوسطى، وتتحول إلى الغربية والجنوب الغربية في الأجزاء الجنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف في الأجزاء الوسطى، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة في الأجزاء الوسطى.

هذه التوقعات تأتي في إطار تقرير حالة الطقس اليوم، مع استمرار تحذيرات من تأثير الرياح النشطة والضباب في بعض المناطق.