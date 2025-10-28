بالفيديو: استشاري يروي قصة مريضة أصيبت بالفشل الكلوي بعد رفضها الأدوية الطبية ولجوئها لأعشاب العطّارين

موقع الخليج 365: روى استشاري أمراض الدم والجلطات الدكتور عبدالرحمن آل رائزه، قصة مريضة أُصيبت بالفشل الكلوي بعد تناولها أعشابًا دون إشراف طبي.

وأوضح خلال لقائه في برنامج "الشارع السعودي" على قناة "السعودية"، أن المريضة كانت تعاني من ضعف في الكلى بسبب ارتفاع ضغط الدم، إلا أنها رفضت تناول أدوية الضغط.

وأشار إلى أنها لجأت إلى استخدام أعشاب من العطّارين، ما تسبب في إصابتها بفشل كلوي استدعى خضوعها لجلسات غسيل الكلى.