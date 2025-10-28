إحياء اليوم العالمي للعلاج الوظيفي في مدينة الهفوف

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فعّل مستشفى الملك فهد بالهفوف اليوم العالمي للعلاج الوظيفي 2025م

في خطوة تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية العلاج الوظيفي ودوره في تحسين جودة الحياة واستعادة الاستقلالية، قام مستشفى الملك فهد بالهفوف بتنظيم فعاليات خاصة باليوم العالمي للعلاج الوظيفي لعام 2025م. وقدم قسم التأهيل الطبي في المستشفى أركان توعوية وتفاعلية لتعريف الزوار بأهمية دور أخصائي العلاج الوظيفي.

الصحة النفسية تعزز ثقافة الوقاية خلال الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى

من جانب آخر، قام مستشفى الصحة النفسية بتفعيل فعالية الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى تحت شعار: “تعلّم لتحمي.. فالمعرفة أقوى وسائل الدفاع”. وتأتي هذه الفعالية ضمن الجهود المستمرة لرفع الوعي بأهمية الوقاية والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، بهدف الحفاظ على بيئة صحية آمنة للجميع.