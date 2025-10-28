الداخلية تعلن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالمواطن "عطا الله العمراني" في تبوك

موقع الخليج 365: أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة تبوك، فيما يلي نصه:

أقدم/ عطا الله بن فرج بن مطلق الدبر العمراني (سعودي الجنسية) على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجاني/ عطا الله بن فرج بن مطلق الدبر العمراني (سعودي الجنسية) يوم الثلاثاء 6 / 5 / 1447هـ الموافق 28 / 10 / 2025م بمنطقة تبوك.