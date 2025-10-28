وزير “الموارد البشرية” يوافق على تنظيم تعيين العمالة الوافدة بين المؤسسات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يعتمد قواعد تعهيد خدمات العمالة الوافدة

أعلن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن اعتماد القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت. ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الامتثال ورفع كفاءة سوق العمل، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف.

تهدف هذه القواعد إلى تمكين المنشآت من تعهيد خدمات لها مهام محددة تستفيد منها عمالة وافدة موجودة داخل المملكة، وذلك بإشراف مباشر من المنشأة المقدمة للخدمة، عبر منصة “أجير”. وتسهم هذه القواعد في تنظيم سوق العمل وتمكين المنشآت من استخدام الحلول التنظيمية المتاحة عبر تصاريح الإعارة من خلال “أجير”.

وجهت الوزارة الدعوة للمنشآت للاطلاع على تفاصيل القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة عبر منصة “أجير”، والاستفادة من هذه الآلية لتصحيح الأوضاع بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المعتمدة.

وتهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذه القواعد إلى تنظيم عمليات تعهيد الخدمات بين المنشآت، لحفظ الحقوق التعاقدية وتحسين كفاءة بيئة العمل في سوق العمل السعودي.