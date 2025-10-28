شكرا لقرائتكم خبر مغامرات البحر الأحمر تحت مظلة Priceless ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من أعماقٍ تعجّ بالحياة إلى منتجعاتٍ تنبضُ بالرُّقي، يقف البحر الأحمر كعنوانٍ للسياحة السعودية الحديثة، حيث تتجاور الرفاهية مع الاستدامة، وتجتمع التجارب التي لا تُقدَّر بثمن.

وفي إطار حملة "Priceless" العالمية من ماستركارد، تُفتح الأبواب أمام حاملي البطاقات ليستمتعوا بـ تجارب حصرية تمتدّ من أعماق البحر إلى صفاء السماء، مع مغامراتٍ تجمع بين الراحة والإثارة في واحدةٍ من أنقى البيئات البحرية في العالم.

تبدأ الحكاية من خفق الموج وهمس الريح على صفحة الماء؛ هناك، على سواحل البحر الأحمر، ينتظر ملاذٌ بحريٌّ حصريّ لحاملي بطاقات ماستركارد: إقامة ليلتين لشخصين في إحدى الوجهات الفاخرة التالية:

منتجع سانت ريجيس البحر الأحمر (Dune Villa)، أو نجوم ريتز كارلتون ريزيرف (Sunset Beach Villa)، أو منتجع شيبارة (فيلا شاطئية) — وجميعها تضم مسبحًا خاصًا وإفطارًا فاخرًا يُكمل روعة التجربة .

تستقبلك التجربة من عتبة المطار بمساندةٍ أنيقة، ثم تمضي في انتقالٍ مستدامٍ بسيارةٍ كهربائيةٍ تنساب بهدوء نحو الرصيف البحري، حيث ينتظرك قاربٌ سريعٌ يشقّ الفيروز ليبلغ بك فيلتك المطلة على الأفق.

وفي النهار المائي، تغوص مرتين برفقة مدرّبٍ معتمدٍ من PADI لاكتشاف واحدٍ من أكثر نُظم الشعاب المرجانية قدرةً على التكيّف مع الحرارة في العالم، مع توفير كامل المعدّات.

وبين الغوصة والأخرى، تُقدَّم مأكولاتٌ ومشروباتٌ خفيفة تعيد إيقاع الطاقة، تليها وجبةُ غداءٍ فاخرةٌ على متن قاربك الخاص، لتكتمل الحكاية بطَعم البحر ولمعان نسيمه.

وتكتمل الرحلة بـ خيطٍ لوجستيٍّ أنيق: نقلٍ ذهابًا وإيابًا من مطار البحر الأحمر الدولي، مع استقبالٍ مخصّص من المنتجعات المشاركة يُهيّئك للدخول في إيقاع البحر.

ويُمثّل البحر الأحمر إحدى الوجهات الاستراتيجية ضمن رؤية السعودية 2030، فيما تُسهم حملة "Priceless" في تسليط الضوء على هذه الوجهة المذهلة، عبر ربطها بـ تجارب عالمية متجدّدة تُبرز روح المملكة المعاصرة وهويتها الأصيلة في آنٍ واحد.

وبوصفها المنصّة المُمكِّنة لهذه التجارب، تمنح ماستركارد، ضمن حملة "Priceless"، حاملي بطاقاتها فرصة اكتشاف السعودية من منظورٍ جديد؛ حيث تمتدّ الرحلة من الدرعية التاريخية إلى سواحل البحر الأحمر، لتُشكّل مشهدًا وطنيًا متكاملًا من التراث والمغامرة والطهو والثقافة.

إنها رحلة تُخاطب الحواس وتُلهم المسافرين لاكتشاف المملكة كما لم يروها من قبل — تجارب لا تُقدَّر بثمن.

للاطلاع على التجارب والعروض الحصرية:

www.priceless.com/SaudiArabia