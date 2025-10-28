تابع الان خبر من أشعار الشيخ محمد بن راشد.. فؤاد عبدالواحد يقدم “التحدي” في تحدي القراءة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - في حضور ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شارك الفنان فؤاد عبدالواحد للعام الثاني في الحفل الختامي لمبادرة “تحدي القراءة العربي 2025″، التي تُقام سنويًا في دبي احتفاءً بالقرّاء والمبدعين العرب من مختلف الدول، وقدم بحضور سموه وأمام المشاركين والجمهور بكل فخر و إعتزاز العمل الغنائي “التحدي”، وهو من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حمل الكثير من المعاني الملهمة عن العزيمة والإصرار والطموح، وبمشاركة الفنانة أميمة طالب في أداءٍ مشترك (دويتو).

تنبض كلمات القصيدة بروح القوة والإيمان بالقدرات الذاتية، حيث قدم فؤاد المقطع الذي يقول فيه سموه: وكل حالم بس ما عنده شجاعة يا ضياعه..لا يجيب وْ لا يودي “القناعة كنز”…لكن القنـاعـة في الطموح تْعيقني وتصير ضدي قصيدة “التحدي” تجسّد — كما وصفها فؤاد — دروسًا من فكر سمو الشيخ محمد بن راشد، الذي يرى في الإصرار والمثابرة مفاتيح للتميّز والنجاح، إذ قال الفنان فؤاد عبدالواحد: “تشرفت بالسلام والغناء من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاحتفالية العالمية في دبي بمبادرة (تحدي القراءة العربي)، وتحمل كلمات قصيدة التحدي دروسًا متعددة من روح الإصرار للوصول إلى النجاح والتفوق”، وأضاف عبدالواحد أن العمل يجمع بين عمق الفكرة الشعرية وجمال اللحن والأداء، مؤكدًا أن مشاركته في هذه المناسبة تمثل له فخرًا كبيرًا ووسامًا غاليًا.

وأكد فؤاد أن مشاركته تأتي تأكيدًا على رسالة الفن الهادف الذي يعكس قيم التميز والإبداع والتحدي، ويُبرز في الوقت نفسه ما تحمله مبادرة “تحدي القراءة العربي” من معانٍ نبيلة في بناء جيل قارئ ومثابر يسير على نهج القادة الملهمين.

وقد قام الملحن أحمد الهرمي بتلحين العمل، فيما تولى زيد نديم توزيعه الموسيقي، ليكتمل بذلك عمل فني يجمع بين الشعر الراقي والفكر الملهم والموسيقى التي توصل العمل للجمهور بشكلها الراقي.