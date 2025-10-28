استقبال أمير منطقة تبوك لمدير شرطة المنطقة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، اليوم في مكتبه بالإمارة، مدير شرطة منطقة تبوك اللواء محمد بن سفر الزهراني، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه.

وفي بداية اللقاء، قدّم صاحب السمو التهاني للواء الزهراني، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهام عمله، وثنى على الجهود الكبيرة التي يقوم بها رجال الأمن في الميدان، مشيدًا بالدعم الذي يحظى به القطاع الأمني من جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وبمتابعة سمو وزير الداخلية.

وعبّر اللواء الزهراني عن شكره الكبير وتقديره لسمو أمير تبوك، مؤكدًا أن توجيهات سموه ستكون حافزًا له لتقديم المزيد من الجهد والعطاء.

هذا وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات المحلية والأمنية في المملكة، لضمان سلامة وأمن المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة.