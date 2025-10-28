شكرا لقرائتكم خبر وزارة الصحة وكاوست توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار والاستثمار في القطاع الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقّعت وزارة الصحة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الابتكار والاستثمار الصحي، وتطوير بيئة مستدامة تدعم الأبحاث التطبيقية والتقنيات الحديثة في القطاع الصحي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو نظام صحي مبتكر قائم على المعرفة.

وقّع المذكرة عن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور عماد غالوزي، أستاذ العلوم البيولوجية ورئيس مركز التميز للصحة الذكية، فيما وقّعها عن وزارة الصحة سعادة الدكتور خالد بن عدنان البريكان، وكيل وزارة الصحة للاستثمار.

وتهدف المذكرة إلى تطوير وتنفيذ مبادرات مشتركة تعزز بيئة الابتكار والاستثمار في القطاع الصحي، والربط التقني لعرض الخدمات، والبرامج، والدراسات، والتقارير، والفعاليات الخاصة بكاوست والمتعلقة ببيئة الابتكار الصحي عبر منصة "استثمر في الصحة". كما تشمل المذكرة تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة لتبادل الخبرات وبناء القدرات الوطنية في مجالات الصحة الذكية والتقنيات الحيوية.

وتتضمن مجالات التعاون أيضًا إقامة قنوات تواصل فاعلة لضمان التنسيق المستمر وتحديث الخدمات المشتركة، إضافةً إلى تبادل البيانات التي تخدم بيئة الابتكار الصحي وفق سياسات حوكمة البيانات الوطنية، والتكامل في إيجاد الوسائل الممكنة لقياس الأثر بما هو متاح من أدوات لدى الجانبين.

وأكد الدكتور عماد غالوزي أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة وطنية متكاملة تعزز الابتكار الصحي من خلال ربط الأبحاث الأكاديمية بالتطبيقات العملية، مشيرًا إلى أن كاوست تسعى من خلال مركز التميز للصحة الذكية إلى تطوير شراكات استراتيجية تدعم التحول نحو رعاية صحية قائمة على الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق، وتعزز مكانة المملكة كمركز رائد في تقنيات الصحة المستقبلية.