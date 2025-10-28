شكرا لقرائتكم خبر برنامج "كفالة" ينظّم منتدى برامج الضمان العربي والإقليمي 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف المملكة خلال الفترة من 3 - 5 نوفمبر 2025م بمدينة الرياض، النسخة التاسعة من منتدى الضمان العربي والإقليمي، ممثلًا ببرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" تحت شعار "جسور الضمان لاقتصاديات أقوى"، برعاية وزير التعليم ورئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان.

ويعد المنتدى أحد أبرز الملتقيات المتخصصة في مجال الضمانات الائتمانية وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ويجمع نخبة من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين لأكثر من 28 منظمة دولية و23 متحدثًا عربيًا وإقليميًا بمشاركة أكثر من 250 مختصًا في القطاعين المالي والاقتصادي العاملين بمجال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز التكامل بين برامج الضمان في المنطقة العربية والإقليمية، وتبادل الخبرات وتطوير المنظومات المالية لتصبح أكثر مرونة واستدامة وفاعلية لخدمة المنشآت عبر جلسات حوارية متخصصة تتناول قضايا السياسات التمويلية، ومستقبل جهات ضمان التمويل في المنطقة وعكسه على المنظور العالمي والتحديات الاقتصادية التي توضح دور جهات الضمان في تنمية الاقتصادات العربية والإقليمية.

وتبحث الجلسات مدى اختلاف الحوكمة المؤسسية لبرامج الضمان في توسيع أعمالها، ودور الذكاء الاصطناعي في تحجيم المخاطر وتسريع وتيرة العمليات، والتمويل المستدام في مجالي البيئة والزراعة.

ويتضمن الحدث جلسة "الطاولة المستديرة" تُناقش قياس الأثر التنموي لبرامج الضمان، وأفضل الممارسات التي تسهم في تمكين الاقتصاد ودعم الخطط التنموية.

كما يصاحب المنتدى معرض يبرز قصص نجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي مكّنها برنامج "كفالة" من النمو والتوسع عبر منتجاته المتنوعة، لاستعراض تجاربها وإنجازاتها في مسيرة التطور.

ويشهد المنتدى إعلان جائزة كفالة للأداء المتميز، التي تعد أرفع تكريم وطني لشركاء برنامج "كفالة" من البنوك وشركات التمويل.

وعلى هامش المنتدى، يكرّم برنامج كفالة شركاء النجاح من الجهات الحكومية الداعمة تقديرًا لمبادراتهم النوعية في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات ودورها لإيجاد فرص عمل جديدة عبر مبادراتها بالتعاون مع برنامج كفالة لتنمية المناطق الواعدة ودعم سيدات الأعمال.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج "كفالة" همام بن عبدالعزيز هاشم، أن المنتدى يأتي استمرارًا لنجاح نسخه السابقة التي عقدت في عواصم عربية عدة، ليواصل رسالته في بناء جسور التعاون بين مؤسسات التمويل وبرامج الضمان، مبينًا أن برنامج "كفالة" يسعى من خلال المنتدى إلى تعزيز الشمول المالي وتبادل الخبرات وتطوير نماذج الضمانات الداعمة للنمو الاقتصادي الإقليمي، مشيرًا إلى أن المنتدى يعكس التزام المملكة بريادة الحوار الإقليمي في مجال التمويل وإصدار الضمانات الائتمانية، وإسهامها في تحفيز التمويل المستدام الموجه وتطوير الحلول المبتكرة التي تسهم في تمكين رواد الأعمال وخلق فرص التنمية المستدامة.