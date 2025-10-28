شكرا لقرائتكم خبر جامعة جدة تنظم ملتقى الأمن السيبراني لتعزيز الوعي التقني بين الطلاب والمجتمع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تضمن الملتقى معرضاً مصاحباً استهدف طلاب وطالبات التعليم العام لتعريفهم بأهمية الأمن السيبراني، وشارك فيه أكثر من 150 طالباً وطالبة.
كما شهد الملتقى مسابقة “التقط العلم” بمشاركة 20 فريقاً من مختلف الجامعات السعودية، والتي تُعد أقوى هاكاثون في مجال الأمن السيبراني على مستوى المنطقة الغربية، حيث جاءت نتائج الفرق الفائزة كالتالي:
• المركز الأول: GhostByte
• المركز الثاني: root!
• المركز الثالث: CaTFlagY
كما تفاعل أكثر من ٢٠٠ طالب وطالبة والمهتمون بالمجال مع ست ورش علمية متخصصة، قدمت برامج عملية وتدريبية لتعزيز مهاراتهم التقنية في الأمن السيبراني، ما أسهم في تطوير خبراتهم وإثراء معرفتهم العملية.
