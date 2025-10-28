لقاء بين الوزيرين التونسي والفنلندي ومدير التجارة العالمية في الخريف

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى على هامش مشاركته في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار FII بالرياض، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط في الجمهورية التونسية سمير عبدالحفيظ، ووزير الشؤون الاقتصادية في جمهورية فنلندا ساكاري بويستو، ومدير عام منظمة التجارة العالمية الدكتورة نجوزي إيويالا.

تمحورت الاجتماعات حول تعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية وتوسيع الشراكات الإستراتيجية في قطاعي الصناعة والتعدين. وقد أكد الوزير الخريّف خلال لقاءه مع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي على متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودورها الحيوي في تعميق الشراكات في قطاعي الصناعة والتعدين.

كما ناقش الوزير الخريّف مع وزير الشؤون الاقتصادية الفنلندي سبل تعزيز التعاون بين المملكة وفنلندا في قطاع التعدين والمعادن، واستكشاف الفرص المشتركة في مجالات المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة.

في سياق متصل، اجتمع وزير الصناعة والثروة المعدنية مع مدير عام منظمة التجارة العالمية، حيث أكدا أهمية تعزيز التعاون الدولي في قطاع التعدين والمعادن ودعم سلاسل إمداد متنوعة ومسؤولة للمعادن.

وفي ختام الاجتماعات، دعا الوزير الخريف كل من وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي والوزير الفنلندي ومدير عام منظمة التجارة العالمية إلى المشاركة في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي التي ستُعقد في العاصمة الرياض خلال يناير 2026م، كمنصة عالمية لصياغة مستقبل قطاع التعدين والمعادن.