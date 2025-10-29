نائب وزير الصحة يطلق مؤتمر “100 رئيس تنفيذي” لمقدمي خدمات الرعاية الصحية المحليين والعالميين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أطلقت وزارة الصحة مؤتمر “100 رئيس تنفيذي” برعاية معالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح. يعقد المؤتمر لأول مرة على هامش ملتقى الصحة العالمي 2025، ويضم 70 رئيسًا تنفيذيًّا دوليًّا و30 رئيسًا تنفيذيًا محليًا من مقدمي خدمات الرعاية الصحية. وفي هذا السياق، التقى مساعد وزير الصحة للخدمات الصحية، الدكتور محمد العبدالعالي، بالرؤساء التنفيذيين لمناقشة توثيق العلاقات الإستراتيجية وتعزيز الشراكات والابتكار الصحي. كما تم التطرق إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية في القطاع الصحي السعودي. يهدف المؤتمر إلى توجيه الرؤى والإستراتيجيات نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وتعزيز ريادة المملكة في الرعاية الصحية والابتكار. يعكس هذا اللقاء التوجه نحو بناء قطاع صحي أكثر استدامة وجودة، وتسريع وتيرة التحول في الخدمات الصحية. تأكيدًا على حرص وزارة الصحة على تطوير بيئة عمل جاذبة للبحث والتطوير وتوطين التقنيات الحديثة بهدف تعزيز تنافسية المملكة ومكانتها العالمية في مجال الرعاية الصحية.