مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية على الأسر المتضررة في قطاع غزة

بيروت - نادين الأحمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المساعدات الغذائية في غزة، مستهدفًا الأسر المتضررة والنازحة في منطقة الزوايدة وسط القطاع، ضمن جهود الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني.

ونفّذ المركز السعودي للثقافة والتراث – الشريك المنفذ للمركز – عمليات التوزيع ميدانيًا عبر فرقه المتخصصة، التي نظّمت آليات التسليم لضمان وصول السلال الغذائية إلى الأسر المستحقة بشكل منظم وسلس.

وأعرب المستفيدون عن بالغ امتنانهم للمملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا، لما تقدمه من دعم إنساني متواصل، مؤكدين أن هذه المساعدات أسهمت بشكل كبير في التخفيف من معاناتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية وسط الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وتأتي هذه المبادرات امتدادًا للدعم الإغاثي والإنساني الذي تقدمه المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، في إطار التزامها الدائم بمساندة الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها.

