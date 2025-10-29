تابع الان خبر السعودية تدين انتهاكات قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر السودانية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أدانت المملكة العربية السعودية بشدة الانتهاكات الإنسانية الخطيرة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع خلال الهجمات الأخيرة على مدينة الفاشر في السودان، معربة عن بالغ قلقها واستنكارها لهذه الأعمال التي تخالف القوانين والأعراف الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيانها ضرورة التزام قوات الدعم السريع بواجبها الإنساني في حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإغاثية بشكل آمن، مشددة على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني وما ورد في إعلان جدة لحماية المدنيين في السودان الموقع في 11 مايو 2023م.

ودعت المملكة الأطراف السودانية كافة إلى العودة للحوار السياسي والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، بما يضع حدًا للمعاناة الإنسانية ويعيد الاستقرار إلى البلاد. كما شددت على أهمية الحفاظ على وحدة السودان وأمنه واستقراره، وصون مؤسساته الوطنية من أي محاولات تهدد تماسكها.

وجددت المملكة رفضها التام لأي تدخلات خارجية تسهم في إطالة أمد الصراع أو تعقيد المشهد السياسي والإنساني في السودان، مؤكدة استمرارها في دعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إنهاء الأزمة وإحلال السلام الدائم للشعب السوداني الشقيق.