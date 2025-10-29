شكرا لقرائتكم خبر العلا تتألق بتكريم 8 من فنادقها ومطاعمها في دليل ميشلان 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل العلا ترسيخ مكانتها المتنامية وجهة عالمية للضيافة وفنون الطهي مع إدراج عددٍ من فنادقها ومطاعمها في دليل ميشلان لعام 2025، في إنجاز يعكس تفرد التجارب التي تقدمها لضيوفها من مختلف أنحاء العالم.

ويجسد هذا التكريم الجودة الاستثنائية، والتميز، والأصالة التي يتميز بها مشهد الضيافة في العلا، حيث تعكس كل وجهة طابع المكان وروحه المتجذرة في التراث والثقافة العميقة للمنطقة، بما تقدمه من تجارب استثنائية تمزج بين جودة الخدمة ودفء الضيافة السعودية وثراء التراث المحلي.

ويبرز من بين الفنادق المدرجة في دليل ميشلان منتجع بانيان تري العلا بحصوله على مفتاح ميشلان واحد، وهي علامة تميز تمنح للفنادق التي تقدم مستويات استثنائية من الضيافة والخدمة.

ويعد المنتجع من بين أول 7 فنادق في المملكة تنال هذا التميز العالمي، ما يعكس مكانة العلا المتقدمة على خريطة الضيافة الفاخرة، ويقع بانيان تري العلا وسط التكوينات الصخرية الخلابة في وادي عشار.

أما فندق شيدي الحجر، أول فندق في العالم يقام داخل موقع تراث عالمي مدرج على قائمة لليونسكو، فقد اختاره دليل ميشلان إحدى الوجهات الجديدة الواعدة في مشهد الضيافة العالمية.

ويتميز الفندق بموقعه الفريد بين المعالم الأثرية للحجر، حيث يشغل مجموعة من المعالم التاريخية القائمة، من بينها محطة القطار القديمة، وحصن الحجر، وعدد من المباني التراثية المجاورة.

وقد تم ترميم الجدران الأصلية، بعضها من الطين اللبن، بعناية فائقة، ودمجها بانسجام في الطابع المعماري الحديث للفندق، ليقدم تجربة إقامة تجمع بين أصالة الماضي وأناقة الحاضر في قلب التاريخ النبطي العريق.

كما شمل دليل ميشلان فندق دار طنطورة ذا هاوس، الفندق البيئي في بلدة العلا القديمة المعروفة بأزقتها المتشابكة وبيوتها الطينية وحصنها الشامخ.

وقد اختير هذا الفندق ضمن قائمة مجلة «تايم» لأعظم الوجهات في العالم لعام 2024، تأكيدا لمكانته أحد أبرز المشاريع التراثية المرموقة في المملكة، وتتألف مباني الفندق من بيوت طينية تاريخية أعيد ترميمها بعناية فائقة وتحويلها إلى إقامات فندقية.

كما شمل دليل ميشلان منتجع أور هابيتاس العلا الرائد في الضيافة المستدامة وتجارب العافية، حيث يجمع التصميم الأنيق والانسجام مع الطبيعة في تجربة تعيد التوازن بين الجسد والروح؛ بالإضافة إلى كارافان باي هابيتاس العلا، الذي يقدم لضيوفه تجربة مفعمة بروح المغامرة والاسترخاء تحت نجوم العلا المتلألئة، مستلهما من سكون الصحراء ومشهدها الأخاذ تجربة إقامة فريدة تجمع البساطة والرفاهية الأصيلة.

وفي قائمة دليل ميشلان للمطاعم، حصد مطعم خونتوس في فندق دار طنطورة ذا هاوس جائزة Bib Gourmand المرموقة، حيث تمنح للمطاعم التي تقدم مأكولات استثنائية بقيمة مميزة، ويقع المطعم ضمن أجواء فندق دار طنطورة المميزة، حيث يمزج بين النكهات السعودية الأصيلة ولمسات الطهي الإبداعي المعاصر، ليقدم تجربة طعام تعبر عن الهوية المحلية برؤية عالمية.

كما حظي مطعم حرة في منتجع بانيان تري العلا، المعروف بتجربته المستوحاة من المطبخ السعودي، ومطعم تاما في أور هابيتاس العلا، الذي يحتفي بمفهوم «من المزرعة إلى المائدة» عبر أطباق تحضر من مكونات محلية طازجة، بتقدير خاص ضمن دليل ميشلان، لتميزهما الطهوي وإسهامهما في إثراء مشهد المذاق المتجدد في العلا.