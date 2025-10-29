شكرا لقرائتكم خبر مركز التأمين الصحي الوطني يشارك في ملتقى الصحة العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك مركز التأمين الصحي الوطني في فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2025، المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات ملهم خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الحالي، إذ شهدت فعاليات ملتقى الصحة العالمي الإعلان عن سلسلة من الشراكات الاستراتيجية بين مختلف القطاعات في مجال الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات.

وشهدت الجلسات الحوارية في اليوم الأول مشاركة الرئيس التنفيذي للمركز ياسر القهيدان في جلسة بعنوان «مستقبل الرعاية الصحية.. قيادة نحو الأثر»، بمشاركة عدد من قادة القطاع والرعاية الصحية في المملكة ومن مختلف دول العالم.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز أهمية التخطيط المالي المستقبلي في استدامة المنظومة الصحية، وأنه لا بد من مواءمة الإنفاق الصحي البالغ 246 مليار ريال في عام 2024، الذي يمثل نحو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن المركز يسعى لرفع حصة القطاع الخاص إلى 35% بحلول 2030، بما يعكس تحولا استراتيجيا من الاعتماد الحكومي الكامل إلى المشاركة الاقتصادية الفاعلة.

وقال: رسالتنا في مركز التأمين الصحي الوطني تتجاوز مجرد الدفع المالي؛ حيث نعمل في المركز على شراء صحة مستدامة للمستفيدين، وفي دعم التحول من نموذج العلاج إلى منظومة متكاملة مستندة على القيمة، محققين بذلك مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول الصحي.

وأبرز القهيدان أهمية تمكين القدرات والكفاءات الوطنية ودورها في تعزيز التحول الصحي، مؤكدا أن الكفاءات البشرية هي مفتاح النجاح في تعزيز التخطيط المالي وتحليل البيانات ولهذا السبب، استثمر المركز في تطوير القدرات ما يقارب 250 من الكوادر الموهوبة من القطاعين العام والخاص، من خلال برامج تقنية متقدمة في مجالات البرمجة، واحتساب التكاليف، والدراسات الاكتوارية، والذكاء الاصطناعي.

وتأتي مشاركة المركز في ملتقى الصحة العالمي، إحدى أبرز الفعاليات الصحية في المنطقة، التي تجمع أكثر من 500 متحدث وخبير دولي من أكثر من 25 دولة، ونخبة من قادة القطاع الصحي لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الاتجاهات في مجال الرعاية الصحية، وبناء شراكات تعزز التكامل مع القطاعات الصحية محليا ودوليا.