رئيس «التخصصي»: منظومة الرعاية الصحية بالمملكة تتحول من العلاج إلى الوقاية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض أن التحول الصحي في المملكة مثل انتقالا استراتيجيا في فلسفة الرعاية الصحية، تحول فيه التركيز من علاج المرض إلى الحفاظ على الصحة، عبر منظومة متكاملة تبدأ من الرعاية المنزلية وتعتمد على الصحة الرقمية التي تربط المريض بمقدمي الرعاية الصحية في مختلف المناطق.

وأشار الدكتور الفياض في كلمته خلال ملتقى الصحة العالمي 2025 بالرياض، إلى أن التكامل الرقمي أصبح سمة رئيسة في مسار التحول الصحي، مستشهدا بمستشفى صحة الافتراضي الذي يربط 130 مستشفى ويقدم أكثر من 400 ألف زيارة سنويا، بوصفه نموذجا يعزز الوصول إلى الرعاية واستمراريتها ويجسد التطور التقني الذي تشهده المنظومة الصحية في المملكة.

وأوضح أن استدامة التحول يعتمد على بنية تحتية قوية تجمع المنشآت الطبية والتقنيات الحديثة ورأس المال البشري، مدعومة بأكثر من 80 ألف سرير استشفائي واستثمارات صحية تتجاوز 32 مليار ريال، ما يعكس الالتزام ببناء منظومة صحية حديثة، قادرة على الاستجابة لاحتياجات المستقبل.

وبين الفياض أن الاستثمار في رأس المال البشري يشكل محورا رئيسا في تقدم القطاع الصحي، حيث تعمل الجامعات والمجالس المهنية على تطوير برامج متخصصة لإعداد قيادات وطنية قادرة على قيادة منظومة قائمة على القيمة وضمان استدامة التطوير في الخدمات الصحية.

وأشار إلى أن التكامل بين البحث العلمي والرعاية السريرية والتصنيع المحلي يعزز منظومة الابتكار الصحي في المملكة، موضحا أن إنتاج الخلايا التائية العلاجية والإنسولين محليا يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الطبي وتحسين مخرجات الرعاية للمرضى.

وأضاف أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يواصل ريادته العالمية في الابتكار والجراحة الروبوتية من خلال إنجازات غير مسبوقة، شملت أول زراعة قلب روبوتية وجراحة أعصاب دقيقة باستخدام الروبوت، في إنجاز يعيد تعريف الطب الدقيق ويختصر رحلة تعافي المرضى.

يذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صنف الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا، والـ15 عالميا ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم لعام 2025، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب «براند فاينانس» لعام 2024، كما أدرج ضمن قائمة نيوزويك لأفضل مستشفيات العالم لعام 2025، وأفضل المستشفيات الذكية لعام 2026، وأفضل المستشفيات التخصصية لعام 2026.