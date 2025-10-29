اخبار السعوديه

رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بدور السعودية في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني

بيروت - نادين الأحمد - أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى بالدور الإنساني الرائد الذي قامت به المملكة العربية السعودية في دعم الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن المملكة، ممثلةً في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كان لها أثر بالغ في تخفيف معاناة الفلسطينيين خلال الأزمة الإنسانية الصعبة التي مرّ بها قطاع غزة.

جاء ذلك خلال زيارة دولة رئيس الوزراء الفلسطيني، أمس، إلى مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة الرياض، حيث عبّر عن شكره العميق وتقديره البالغ للقيادة السعودية –أيدها الله– على ما تقدمه من دعم كريم ومواقف أصيلة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأكد الدكتور مصطفى أن المملكة مثّلت نموذجًا إنسانيًا يحتذى به في العالم عبر مبادراتها المستمرة لمساندة المتضررين والمحتاجين، مشيرًا إلى أن ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة يعكس رؤية المملكة في ترسيخ قيم العطاء والتكافل، ودورها المحوري في تعزيز الجهود الإنسانية الدولية.

واختتم كلمته بالدعاء للمملكة وشعبها الشقيق بدوام الأمن والازدهار، منوهًا بأن الشعب الفلسطيني يقدّر عاليًا ما تبذله السعودية من جهود نبيلة لخدمته ودعمه في جميع المجالات.

