تابع الان خبر عرض فيلمين مصريين ضمن برنامج “اختيارات عالمية” في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025 حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن اختيار فيلمين مصريين ضمن برنامج “اختيارات عالمية” في دورته الخامسة، الذي يضم نخبة من أبرز أفلام عام 2025 التي نالت إشادة واسعة من النقاد والجماهير في مختلف المهرجانات السينمائية العالمية. ويُعرض عدد من هذه الأعمال لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها تسعة عروض أولى، بالإضافة إلى عرض الفيلمين المصريين لأول مرة في المملكة العربية السعودية.

وأوضح فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي الدولي، أن برنامج اختيارات عالمية يأتي هذا العام ليعكس موسمًا سينمائيًا استثنائيًا يجمع اثني عشر فيلمًا من أهم إنتاجات العام، عُرضت في أبرز المحافل الدولية، وانتقاها فريق المهرجان بعناية لتُعرض في قلب جدة التاريخية، ضمن جهود المهرجان الرامية إلى مدّ جسور التواصل الثقافي بين الشرق والغرب وتقديم أعمال فنية تُثري المشهد السينمائي العربي والعالمي.

ويُعدّ مهرجان البحر الأحمر السينمائي من أهم المنصات الداعمة لصناعة السينما في المنطقة، إذ يسعى إلى تمكين المواهب العربية، وإبراز الإبداع السينمائي السعودي والعربي، وتعزيز الحضور الثقافي للمملكة على الساحة الفنية الدولية.