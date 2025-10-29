تابع الان خبر السعودية تؤكد التزامها بتعزيز تنفيذ حل الدولتين واستضافة اجتماع التحالف العالمي في الرياض حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - استضافت المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض الاجتماع التنسيقي الرفيع المستوى لـ التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، بصفتها رئيسة التحالف، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والنرويج كرئيسين مشاركين، وذلك بمشاركة نخبة من ممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأكدت الدكتورة منال بنت حسن رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية، في كلمتها خلال الاجتماع، التزام المملكة الثابت بدعم القضية الفلسطينية والعمل جنبًا إلى جنب مع دولة فلسطين والشركاء الدوليين لتحقيق السلام والاستقرار، مشددة على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تمثل أولوية وطنية وإنسانية وأخلاقية، وركيزة أساسية لحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وتركزت المناقشات خلال الاجتماع على المبادئ التي تضمنها إعلان نيويورك للحل السلمي وإعلان شرم الشيخ، إضافة إلى مقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بشأن السلام، في إطار السعي لتوحيد الجهود الدبلوماسية والإنسانية والمؤسسية لتحقيق سلامٍ عادلٍ ودائمٍ في المنطقة.

وشكّل اجتماع الرياض محطة محورية في تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، حيث تم الاتفاق على إعداد برنامج عمل شامل لإدارة المرحلة المقبلة، يهدف إلى دعم خطوات إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

كما ألقى الاجتماع الضوء على التحالف الدولي الطارئ الذي أطلقته المملكة بالشراكة مع النرويج وإسبانيا وفرنسا لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي العاجل في ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية.

واستعرضت الجلسات أيضًا آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مع التشديد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق القطاع وفق المبادئ الدولية، ودعم الدور الحيوي لوكالة الأونروا في توفير خدمات التعليم والصحة والإغاثة للشعب الفلسطيني.