رئيس وزراء باكستان يغادر الرياض ونائب أمير المنطقة في مقدمة المودعين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - غادر رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية، السيد محمد شهباز شريف، العاصمة السعودية الرياض اليوم، في زيارة رسمية.

وفي وداعه في مطار الملك خالد الدولي، كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أحمد فاروق، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

ويأتي هذا الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

هذه الزيارة تعكس الروابط الوثيقة بين السعودية وباكستان، والتزام البلدين بتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.