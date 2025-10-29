القبض على 4 مهربين بـ 90 كجم من القات المخدر بواسطة حرس الحدود في عسير

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في منطقة عسير على أربعة مخالفين من الجنسية اليمنية، لتهريبهم كمية كبيرة من نبات القات المخدر. وفقًا للمعلومات الرسمية، تم ضبطهم وبحوزتهم 90 كيلوجرامًا من القات خلال العملية.

تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية ضد المهربين، وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة. يأتي هذا الإلقاء ضمن جهود السلطات الأمنية لمكافحة تهريب المخدرات وحفظ الأمن والنظام في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن نبات القات يعتبر مادة مخدرة محظورة في العديد من الدول، وتتم محاولات تهريبه بشكل غير قانوني من وإلى الحدود بشكل مستمر. تظل السلطات الأمنية يقظة ومستعدة للتصدي لأي محاولة لتهريب المواد المخدرة وفرض القانون بحزم.