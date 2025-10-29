اخبار السعوديه

100 شهيد فلسطيني في قصف إسرائيلي على غزة

0 نشر
0 تبليغ

100 شهيد فلسطيني في قصف إسرائيلي على غزة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ليلة مأساوية في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 100 شهيداً

في ليلة مأساوية في قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 100 شهيد بينهم صحفي وأطفال ونساء، نتيجة للقصف الإسرائيلي الذي استهدف المنازل والتجمعات السكنية. وتزامن ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشرقية من القطاع.

وفي تقرير طبي، أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن هناك إصابات حرجة للغاية، قد تزيد من أعداد الشهداء في الساعات القادمة، نظراً للنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات.

هذا القصف العنيف الذي تتعرض له غزة يثير مخاوف المجتمع الدولي، ويدفع باتجاه حل سياسي يضمن وقف إطلاق النار وحماية الأبرياء. ويأتي هذا الهجوم في إطار التوترات الدائرة في المنطقة، والتي تتطلب تدخل دولي فوري لإنهاء العنف واستعادة الاستقرار.

ربيع الجابري

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا