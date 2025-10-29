100 شهيد فلسطيني في قصف إسرائيلي على غزة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ليلة مأساوية في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 100 شهيداً

في ليلة مأساوية في قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 100 شهيد بينهم صحفي وأطفال ونساء، نتيجة للقصف الإسرائيلي الذي استهدف المنازل والتجمعات السكنية. وتزامن ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشرقية من القطاع.

وفي تقرير طبي، أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن هناك إصابات حرجة للغاية، قد تزيد من أعداد الشهداء في الساعات القادمة، نظراً للنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات.

هذا القصف العنيف الذي تتعرض له غزة يثير مخاوف المجتمع الدولي، ويدفع باتجاه حل سياسي يضمن وقف إطلاق النار وحماية الأبرياء. ويأتي هذا الهجوم في إطار التوترات الدائرة في المنطقة، والتي تتطلب تدخل دولي فوري لإنهاء العنف واستعادة الاستقرار.