وزير التعليم يرعى اللقاء التنسيقي بين الجامعات الحكومية والأهلية بجدة

ويبحث اللقاء ثلاثة محاور رئيسة: دور مجالس الأمناء في الحوكمة وتعزيز جودة الأداء، التطلعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار لدعم اقتصاد المعرفة، والاستثمار والأوقاف لضمان الاستدامة المالية للجامعات.
وأكد رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله بن صادق دحلان أن رعاية معالي الوزير تعكس دعم الحكومة للجامعات الحكومية والأهلية ، مشيراً إلى أن استضافة اللقاء تأتي في إطار رسالة الجامعة لتعزيز الحوار الأكاديمي وصياغة مستقبل التعليم الجامعي.
و سيثري اللقاء جلسات علمية وحوارية بمشاركة واسعة من مسؤولي الجامعات والخبراء، بهدف الخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير منظومة التعليم الجامعي بالمملكة.
